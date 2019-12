Elba Mónica Bravo y Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Viernes 13 de diciembre de 2019, p. 36

Miguel Ángel Vásquez Reyes, ex jefe del gabinete del Gobierno de la Ciudad de México y uno de los funcionarios más cercanos al ex mandatario capitalino Miguel Ángel Mancera Espinosa, fue ubicado con fines de detención por elementos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina por su presunta responsabilidad en los delitos de uso ilegal de atribuciones y ejercicio indebido del servicio público. Sin embargo, la aprehensión no se concretó toda vez que exhibió un amparo.

No obstante, la dependencia informó que en breve será citado por un juez para que responda por los delitos que se le imputan y que implican el manejo indebido de varios millones de pesos del presupuesto de la ciudad en 2018, así como irregularidades en el manejo de la nómina y nepotismo, derivadas de investigaciones de la Secretaría de la Contraloría local, señalaron fuentes cercanas al caso.

Asimismo, se informó que en hechos distintos, efectivos de la Policía de Investigación cumplieron órdenes de aprehensión contra Sinthya Campos Hernández, ex directora de Desarrollo Profesional de la Oficialía Mayor; así como de Joel Pazol Ruiz, ex subdirector de área en la Secretaría de Finanzas.

La PGJ precisó que aun cuando Vásquez Reyes tuvo que ser puesto en libertad tras presentar una suspensión provisional de un amparo en trámite, no significa que haya sido exculpado, por lo que seguirá el proceso penal en su contra.

Como subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas, a Miguel Ángel Vásquez se le señala de operar la promoción de al menos 32 mil plazas con el esquema de Nómina 8 (contratos anuales con prestaciones como seguridad social) en beneficio principalmente de empleados de limpia, lo cual también se prestó a la contratación de aviadores, señalaron fuentes del sindicato de trabajadores del gobierno capitalino.