juzgar por los hechos, Andrés Manuel López Obrador sigue dos premisas que considera le evitarán cometer los errores de otros presidentes latinoamericanos como Hugo Chávez, Nicolás Maduro o Evo Morales –que, nos guste o no, son a los que más se parece el Presidente mexicano–. Simplificando en exceso, estas son: no pelearse por ningún motivo, con el gobierno de Estados Unidos y no enfrentarse con los grandes empresarios.

Sé que la expresión resulta aventurada y no poseo información confidencial que me permita demostrar lo que digo, más allá de las propias declaraciones de AMLO y la observación de sus acciones. En el tema de los grandes empresarios basta ver con quién se reúne, toma grandes acuerdos, a quién consiente, llama a invertir, y lo que encontramos es exactamente a los mismos empresarios de los sexenios anteriores. Creo que eso es bueno porque le da estabilidad al país, aunque el tema que me preocupa más es el de la relación con el gobierno de Estados Unidos, sobre todo porque lo encabeza Donald Trump y porque se está construyendo una relación ficticia.

De la mano de su canciller, AMLO ha construido una relación con Donald Trump que no es sustentable y que si como parece o es probable, Trump deja de ser presidente el año próximo, costará mucho trabajo reconstruir y quitarse la sombra de haber cedido en todo con el actual presidente estadunidense. Una relación reactiva ante amenazas.

Primero se nos vendió la idea de que aprobar el T-MEC (nombre que sólo usa México), sólo aprobarlo, sería una gran victoria. Con funcionarios del gobierno mexicano anterior y actual se inició una pomposa negociación para construir un nuevo acuerdo que detuviera las amenazas vía Twitter de Trump de salirse del TLCAN; sin embargo, actualmente, leyendo con más detalle su contenido resulta que es muy inconveniente y no beneficia a México. Todo eso ya se sabía, en este mismo espacio se alertó sobre la ilusión óptica de que la firma, por ella misma, ya era buena para México, pero faltaba la intervención de los demócratas y de los sindicatos. Era evidente que a Trump le movía proteger a sus trabajadores contra la competencia de México y su mano de obra barata y dócil y a sus proveedores de materias primas.