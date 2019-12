También, Enrique Ochoa Reza (PRI) se pronunció en contra porque el Presidente de la República quiere terminar con las penas de personas por sus condiciones de desigualdad o de pobreza; sin embargo, tiene la facultad en el artículo 89 de la Constitución, fracción 14: conceder conforme a las leyes los indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales. No requiere una ley de amnistía, a través del indulto puede llevar a cabo los trabajos que esta ley, inconstitucional de poca vida que pretende impugnarla ante la corte, no alcanzará los objetivos que se están proponiendo y con los cuales coincidimos .

Pilar Ortega Martínez (PAN), presidenta de la Comisión de Justicia, criticó el contenido del texto porque no se advierte la temporalidad o naturaleza del conflicto que da lugar a esta amnistía, más allá de una alternancia política .

Denuestos y ofensas en la tribuna

A lo largo de la discusión, los diputados panistas reprocharon a los morenistas, a quienes no se cansaron de llamar ¡hipócritas! Mario Mata, representante del partido blanquiazul fue prolijo en denuestos y ofensas: lean, estudien, para que puedan venir a gritar con conocimiento y no como unos simples payasos. Todas las tonterías que vienen muy gallitos a gritarnos, ridiculeces. Sólo tienen una voz de mando, quien tiene la correa y los azuza como perros de presa. Y atacan con insultos y disparates, cegados por la ira y la furia que provoca el no tener argumentos y el no saber que la realidad se les va a imponer, por muchas maromas, por muchas mañaneras que hagan. Su espumante boca derrama lo que su corazón y su minado cerebro derraman .