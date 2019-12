Fabiola Martínez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 12 de diciembre de 2019, p. 4

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la detención de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, es una derrota del régimen corrupto y autoritario que comenzó con el fraude electoral (de 2006). Aseveró que si bien no hará leña del árbol caído , tampoco será cómplice de la corrupción, por lo cual entregará toda la información disponible a la Fiscalía General de la República (FGR).

No quiero que se piense que nosotros estamos aprovechando esta circunstancia para atacar al ex presidente Calderón, aun con todo el daño que nos hizo, no sólo a mí, (sino) al país, porque todo esto comenzó, no hay que olvidarlo, con el fraude electoral , señaló en conferencia de prensa.

Manifestó que el caso García Luna no le fue informado por el fiscal de Estados Unidos en la reunión de la semana pasada en Palacio Nacional, y refirió que su gobierno no hizo ninguna investigación sobre esto .

Temprano, el Presidente se reunió con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, quien le informó del proceso con el fin de congelar las cuentas de García Luna.

Después, en breve entrevista, Nieto comentó: Ya están congeladas. Lo que estamos esperando es que los bancos reporten los montos . Todas las instituciones financieras están enteradas de la petición, pero trascendió que están en la mira cinco personas físicas y seis empresas vinculadas al ex secretario.