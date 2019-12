Pero de todo eso (versión Felipe Calderón) los dos gobiernos panistas nada supieron, nada conocieron y –según ellos– García Luna operó libremente y a sus anchas sin que se supiera de sus actividades . Pues bien, ahora todo el mundo las conoce y muchos de los personajes involucrados están en fuga (el efecto cucaracha, un término que a Calderón y a García Luna les encantaba utilizar para justificar su falta de resultados contra el crimen organizado, a la par que su rotundo éxito a la hora de recibir jugosísimos sobornos).

Entonces, ¿quién sigue en la lista?

Las rebanadas del pastel

Por cierto, en la mañanera de ayer el presidente López Obrador dejó en claro que tiene que conocerse la investigación (de García Luna) hasta el final, no adelantar juicios, hay que esperar, pero ni modo que si hay una implicación (de Felipe Calderón) nosotros lo defendamos, porque seríamos cómplices. No a las persecuciones, pero no soy cómplice de corrupción, de nadie. No quiero que se piense que nosotros aprovechamos esta circunstancia para atacar a Calderón, aun con todo el daño que nos hizo, no sólo a mí, al país, porque todo esto comenzó, no hay que olvidarlo, con el fraude electoral. Va a ser la justicia la encargada de resolver este asunto .

cfvmexico_sa@hotmail.com