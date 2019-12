os delitos de los que la fiscalía federal de Nueva York acusa a Genaro García Luna fueron cometidos entre 2000 y 2012. Son los años de los presidentes Fox y Calderón, la docena trágica del panismo. Sin embargo, la responsabilidad se extiende al siguiente sexenio, de Peña Nieto, porque encubrió las acciones y omisiones de sus antecesores. ¿Cuál es el significado de lo que está ocurriendo? El gobierno de Estados Unidos, por conducto de un fiscal federal, ha sentado en el banquillo de los acusados no sólo a García Luna, sino también a los gobiernos prianistas. Probablemente Fox y Calderón serán llamados a declarar en algún momento del proceso. Lo ideal habría sido que fiscales y jueces mexicanos aprehendieran y procesaran a García Luna en nuestro territorio. Sin embargo, gozó de impunidad, a pesar de las denuncias en su contra, incluso una del ex secretario de Seguridad, como superpolicía del panismo y después como hombre de negocios acaudalado al regreso del priísmo. No es desdeñable que tras su detención, la Fiscalía General de la República esté integrando un expediente con miras a solicitar su extradición, tampoco lo es que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, haya procedido a congelar sus cuentas bancarias. No tenemos información de que lo estuvieran investigando desde antes, o paralelamente a las autoridades de Estados Unidos. Ante la opinión pública aparentemente actuaron después de que fue capturado. La fiscalía general y la UIF tienen trabajo por enfrente. Los negocios de la empresa de seguridad de García Luna se desarrollaban en parte en México, aunque vivía en Florida. Aquí brindó protección e hizo servicios a grandes empresarios y algunos se convirtieron en clientes de su compañía GLAC Consulting. Que aparezcan sus contactos, la ruta del dinero y se actúe como proceda antes de que lo hagan las autoridades del otro lado de la frontera.

Ombudsman social

Asunto: los cincuentones y más

Leo las quejas de los compañeros (de dolor) que no logran empleo por su madurez, siendo más jóvenes que yo (tengo casi 75, aunque parezco cincuentón) y comparto. Acudí a la Sedesol en Querétaro a ver si podían buscarme un empleo y el reclutador me dijo que sólo tenían de empaquetadores y yo estaba sobrecalificado . Me dijo en confianza que los posibles empleadores podrían temer que los desplazara por mi experiencia y preparación. ¡En la torre!, me dije. Cuando joven, te falta ; cuando viejo, te sobra . Me siento como sándwich viejo que nadie quiere. Si no fuera por la pensión del Bienestar (¡gracias, AMLO!) y la ayuda de mi hermano menor, sostenido por sus hijos pudientes (¡Dios los bendiga!), no tendría salida. Triste final.

Miguel Ángel Lizama/Querétaro

R: El gobierno ya creó el programa Jovenes Construyendo el Futuro. Es necesario que lance otro para los mexicanos que ya no son tan jóvenes. Y pronto.

Twiteratti

Que Greta Thunberg, una mujer nacida en el siglo XXI, sea elegida como personaje del año por Time, demuestra que la nueva generación está tocando puertas. El cambio ya está acá, les guste o no, y es de las nuevas generaciones. #GretaThunberg.

@luuumme

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Foro: elforomexico.com/encuestas/

Correo: galvanochoa@gmail.com