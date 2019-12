No podíamos poner en riesgo un acto de esa magnitud, así que no dijimos nada , cuenta Andrés Ruiz padre; es verdad que después del campeonato todo mundo quería estar con el éxito del muchacho, todos lo invitaban, en el campamento en Guadalajara lo distraían mucho y aquí en California le pagaban hasta 50 mil dólares por sólo ponerse un saco y aparecer en un comercial, todo eso lo afectó .

No lo dejaban descansar y Andy también decía que sí a todo , admite su padre; no se lo tomó con seriedad; a todo decía que sí, mucha gente importante lo iba a buscar y él comía y bebía de más .

En algún momento, don Andrés trató de llamarle la atención a su hijo, le hizo ver que no podía estar tan distraído en actividades que lo alejaban del entrenamiento intenso.

Me respondía: no puedo decir que no, me pagan un dineral , cuenta Andrés; y sí era mucho, pero también estaba confiado, como pudo vencerlo se le hizo fácil, aunque ya le habíamos advertido que Joshua iba a salir a moverse, y aún así no lastimó a mi hijo .

A pesar de la actividad ajena a su preparación, Andy tenía planeado cerrar de forma intensa semanas previas al combate. Tres semanas antes –relata don Andrés– sufrió una lesión en una costilla durante una sesión de entrenamiento.

Ya no pudo trabajar tan fuerte y eso se notó en el sobrepeso con el que llegó , señala el padre; estamos seguros que aprendió la lección, que se levantará y puede volver a ser el campeón que todos queremos. Pero tendrá que poner de su parte .

Para la próxima pelea, asegura que se aislarán del mundo como monjes, enclavados en alguna montaña o un bosque lejos de las distracciones. También que aconsejará invertir su dinero y no derrocharlo en autos de lujo y joyas.

Ricardo Contreras, presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, conoció al padre y al hijo, cuando éste formó parte de la selección mexicana.