▲ Las recientes campeonas de la liga femenil mexicana sólo recibieron un Ipad de premio por conseguir el título, pero no el prometido incentivo económico, por lo que manifestaron su inconformidad en redes sociales. Foto Jam Media

El incumplimiento del pago de un bono económico a las jugadoras del Monterrey, quienes el pasado sábado se coronaron campeonas de la Liga Mx Femenil, es algo muy decepcionante. Es una muestra de que el balompié de mujeres es un tema que aún no se está tomando en serio por parte de algunos equipos , consideró la ex futbolista Alicia Pelé Vargas.

Para Vargas, esta situación “es muy injusta. Si bien las chicas no ganaron el título con la finalidad de que les dieran el bono, los directivos sí tendrían que haberles dado lo que les prometieron, pues ellas sí cumplieron con la exigencia que tenían de ser campeonas, sobre todo, ante Tigres, que ya en dos ocasiones les había ganado en la pelea por el título.

Agregó que “esto deja mucho que desear por parte de la institución, no sé si les prometieron los bonos porque pensaron que no iban a quedar campeonas, o tal vez no confiaban ellas, o creyeron que Tigres les volvería a ganar, pero eso definitivamente habla muy mal del equipo.

Desconozco qué razón tuvieron para no entregarles los bonos, siendo un equipo tan poderoso económicamente, pero ahí se ve la poca seriedad que tienen hacia el futbol femenil, fallando de esa forma a sus jugadoras: así sólo demostraron que no tienen ningún interés por su equipo .

Asimismo, la también ex seleccionada nacional estimó que este hecho podría significar una desilusión muy grande para las jugadoras, pues tal vez se sienten defraudadas ; sin embargo, apuntó que las Rayadas “no deben desanimarse, sino tomar el asunto como un aprendizaje y hacerse más fuertes.

Como pioneras de la Liga Mx Femenil van a enfrentarse a muchas cosas más, pero no deben darse por vencidas, al contrario, estas situaciones les sirvirán para forjar su carácter .