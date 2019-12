Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Jueves 12 de diciembre de 2019, p. 29

El ex esposo de Abril Cecilia Pérez Sagaón ya está ubicado por autoridades judiciales en Estados Unidos, aseguraron funcionarios de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México, al afirmar que se tiene conocimiento de que Juan Carlos García Sánchez no ha abandonado el país vecino, al que llegó el 30 de noviembre.

Las autoridades de la procuraduría dijeron desconocer si el ex esposo de Abril Cecilia pernoctó o continúa en San Diego, California, a donde llegó a pie por la garita de Tijuana, Baja California, cinco días después de la ejecución de la mujer.

De acuerdo con los servidores de la PGJ, en caso de que se logre la detención de Juan Carlos García Sánchez, existen varios escenarios para concretar la entrega del principal sospechoso en la autoría intelectual del asesinato de Abril Cecilia cuando iba rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El ex esposo de Abril Cecilia podría ser entregado por autoridades judiciales estadunidenses en la frontera o bien elementos de la Interpol podrían realizar el traslado hasta la Ciudad de México; sin embargo, la PGJ no descarta que la ex pareja de la mujer pueda recurrir a un amparo para evitar su entrega a las autoridades mexicanas.