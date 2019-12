Este punto está siendo el más conflictivo para alcanzar un acuerdo, sobre todo por las grandes potencias económicas, como Estados Unidos, China, Japón y Rusia, que se niegan a asumirlo. México no sólo aspira a que se aprueben los mecanismos de mercado que se acordaron hace tres años, también pretende que se establezca un marco reforzado de transparencia para que no exista doble contabilidad de la reducción de las emisiones, como ocurre hoy en día en muchos países.

México siempre ha tenido un liderazgo particular en este tipo de cumbres, pero también en el involucramiento del país en los foros multilaterales. Nosotros creemos en el multilateralismo para enfrentar los grandes desafíos del siglo XXI. Nos referimos al cambio climático, a las desigualdades económicas extremas y a la migración , explicó Martha Delgado.

La subsecretaria también informó que el gobierno de México promueve, desde su trinchera, el aumento de los fondos de readaptación al cambio climático, un plan de acción de género y cambio climático, un plan global para la protección de los océanos y el reconocimiento de los pueblos indígenas en el programa de acción para que puedan ser incluidos en esos planes de adaptación.