l jueves pasado La Jornada publicó que un comando, aparentemente del cártel de Santa Rosa de Lima, entró por la fuerza al Centro de Rehabilitación de Adictos Dios es Nuestro Salvador, en la ciudad de Irapuato, y raptó a 26 jóvenes, aparentemente con la finalidad de reclutarlos. Afortunada­mente, al par de días apareció otra no­ticia que informó que las fuerzas de seguridad de Guanajuato habían logrado liberar al menos a 13. Aunque se mostraron renuentes a denunciar los motivos del rapto, aparentemente los adictos fueron raptados para identificar puntos de venta de droga en la ciudad. Por otra parte, la noticia no dejó en claro cuántos de entre los plagiados siguen cautivos.

El tema de los centros de rehabilitación de adictos –conocidos como anexos– no ha recibido la atención que merece. Se sabe relativamente poco sobre ellos (cuántos son, dónde están, cómo y bajo qué condiciones operan). Así, una nota reciente de El Informador alerta que en Jalisco sólo 10 por ciento de los anexos están certificados. Tampoco es fácil darse idea exacta del número, ubicación y situación de estos establecimientos a escala nacional. Se trata, en todo caso, de una institución que ha florecido en toda América Latina.

Los anexos usualmente son organizados por un ex adicto, que salió de su afición mediante una conversión religiosa. Aparentemente, la mayoría de estos sitios son manejados por pastores evangélicos, pero los centros de rehabilitación de adictos son, además, lugares de encierro. Allí se busca rescatar a los dependientes ya incontrolables, cuyos parientes temen por sus vidas. Usualmente, entran ahí obligados –muchas veces raptados y encerrados por la fuerza– por familiares en coordinación con los dueños del anexo. Adentro, los usuarios ya no pueden salir hasta que sus parientes van por ellos, o si no hasta que el dueño del lugar lo disponga. En otras partes, los adictos están presos. Muy frecuentemente viven en condiciones de hacinamiento, a veces con castigos físicos impuestos a quienes se porten mal. Y siempre con un régimen intenso de oración y de confesiones públicas.

El antropólogo Kevin O’Neill publicó recientemente una notable etnografía de los anexos en la Ciudad de Guatemala con el título Hunted: Predation and Pentecostalism in Guatemala (University of Chicago Press, 2019). Hasta donde sé, se trata del estudio cualitativo más completo que se haya escrito sobre el tema. Como sistema de curación, la técnica del cautiverio y sometimiento del adicto a una disciplina de oraciones y de rutinas laborales implacables no funciona. Es decir, la mayor parte de los encerrados en los anexos no se cura y vuelven pronto a la droga o al alcohol cuando salen del establecimiento. Frecuentemente, además, con grandes dosis de culpa y autocastigo. El antropólogo describe también cómo los adictos se van volviendo dependientes del cautiverio, ya que piensan que sólo presos consiguen dejar de consumir drogas.