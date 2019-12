Enrique Méndez

En un nuevo peloteo con el Senado, el pleno de la Cámara de Diputados rechazó los cambios que los senadores hicieron a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para acotar el fuero presidencial y de los legisladores y devolvió por segunda ocasión la reforma en esa materia.

Morena acusó que los senadores incluyeron a los legisladores en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa lo que, desde el punto de vista de los diputados, limita los ilícitos por los cuales integrantes del Congreso de la Unión pueden ser sujetos a desafuero.

Debido a que se cumplió el límite de veces en que la minuta puede ser devuelta, sólo un acuerdo entre las dos cámaras podría permitir que la iniciativa presidencial no se congele hasta febrero.

En la tribuna, Pablo Gómez Álvarez (Morena) evaluó que todavía es posible una reunión entre las dos cámaras para tratar de salvar el diferendo.

Pero acotó: Mandemos el texto de regreso al Senado y de manera informal o colateral invitémoslos a hacer un examen que no implique intercambio de acusaciones. Porque no podemos admitir lo que dijo (Óscar) Ramírez Aguilar (exhortó a los diputados de Morena a no traicionar los principios del movimiento) .

Sostuvo que no se puede incluir a los legisladores en el mismo estatus que el Presidente, quien según la reforma, podrá ser juzgado, además de traición a la patria, por actos de corrupción, delitos electorales y los contenidos en el catálogo de los que ameritan prisión preventiva oficiosa.