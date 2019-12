Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de diciembre de 2019, p. 14

El nuncio apostólico en México, Franco Coppola, respaldó la estrategia de seguridad del gobierno federal. Aunque es de muy largo plazo, me parece que es la correcta , dijo.

Después de participar en la presentación del libro Un camino para la paz, del sacerdote Jorge Atilano González, resaltó que con la administración actual hay más libertad de tratar el tema de la violencia que se vive en el país.