No es una concesión, benevolencia o pose política. Es dar visibilidad al estado de indefensión de las personas jurídicamente imposibilitadas para ejercer un proceso, porque no tuvieron garantías de audiencia y legalidad , argumentó el legislador Rubén Cayetano García (Morena).

Tatiana Clouthier señaló que la ley se limita a delitos federales y que la amnistía podría servir de mecanismo para repetir actos ilícitos, como robo, uno de los más dolidos de la sociedad, que sucede cotidianamente y es el que más se rechaza y recrimina .

Martha Tagle (MC) señaló que no hay una sola mujer acusada por aborto en el ámbito federal ni por robo simple, y que, en todo caso, la norma beneficiaría a quienes no llevaron un debido proceso, por lo que no es la mejor vía para resolver el problema.

Por otra parte, el coordinador de Morena, Mario Delgado, confirmó que la reforma en materia de marina mercante se abordará hasta el próximo año. Dijo que ante las críticas por la presunta militarización de los puertos, se consultó con el gobierno federal, que aceptó ampliar el debate de si otorgar o no el control a la Secretaría de Marina.

También, el pleno aprobó por unanimidad de 438 votos una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para fortalecer y mejorar la efectividad de los mecanismos de alerta de género, en un contexto donde se ha incrementado la violencia feminicida.