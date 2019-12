Indígena me’pah, originaria de Ayutla de los Libres, Obtilia Eugenio Manuel llegó a Palacio Nacional para recibir el máximo galardón en derechos humanos, el Premio Nacional. Mi conciencia me dice que debo seguir luchando, no puedo quedarme callada cuando conozco que a diario hay muchas mujeres que son acosadas, atacadas, asesinadas. No entiendo esta violencia contra nosotras .

Ratificó su compromiso de no tolerar ninguna violación a los derechos humanos. Recordó que antes el principal violador era el Estado. Ahora no se permite la violencia, la tortura, el aniquilamiento, las masacres y si algún servidor público viola derechos humanos es castigado. No se tolera. Cuento con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que están ayudando para garantizar la seguridad pública sin violar los derechos humanos .

Obtilia libró la muerte recientemente, pues, según narró, fui secuestrada y torturada por denunciar la corrupción . Un episodio amargo que relató en un video proyectado en la ceremonia.

“Siempre ha sido difícil, pero lo más complicado fue lo que pasé en febrero. Me bajan ahí y que me ponen en la pistola y me agarran del cabello, y me suben en el carro y de ahí nos llevaron así, boca abajo, nos vendaron ahí. Ya dentro del carro venía con una pistola atrás para mí(…). Esta vez te vas a escapar (le dijeron días mas tarde), tendrás tu oportunidad, pero vas a cumplir. Estas son las condiciones que te vamos a dar: no vas a ir a denunciar, si vas a denunciar ya sabemos dónde está tu familia vamos a ir por ella”.

Obtilia demandó un encuentro con el Presidente y otras autoridades para plantear la problemática de sus comunidades, mismo que fue aceptado por López Obrador.