El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, resaltó que el responsable de la estrategia de combate al crimen organizado de Felipe Calderón deberá responder a la justicia en Estados Unidos y poner fin a la impunidad, aunque lamentó que no sea en México donde le finquen responsabilidades.

Osorio Chong expuso que dará una opinión cuando se sepa exactamente qué imputaciones hay contra el ex funcionario, ya que hasta ayer sólo tenía información publicada en los medios.

Nunca tuve elementos para una investigación, no había elementos al margen de la ley , recalcó, y sostuvo que si hubiera conocido de alguna irregularidad cometida por quien fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, nunca lo hubiera ocultado ni dejado de señalar .

El ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que el gobierno de Enrique Peña Nieto nunca tuvo elementos o indicios que involucraran en actividades ilícitas a Genaro García Luna, quien fue detenido en Estados Unidos por supuestos nexos con el narcotráfico.

Voy a esperar más información porque no me alegra que las personas estén en estos procesos, pero si tiene cuentas pendientes con la justicia, debe responder a ellas y me temo que será un proceso largo; cuando la justicia de Estados Unidos actúa, tiene elementos muy claros , recalcó Monreal.

El senador Salomón Jara (Morena) consideró que la Fiscalía General de la República debe acompañar el proceso abierto en Estados Unidos y culminar los procesos a que haya lugar en México.

Las indagatorias iniciadas por la Fiscalía General de la República deben incluir al superior inmediato de quien fue secretario de Seguridad Pública, es decir, al ex presidente Felipe Calderón, sobre quien hay señalamientos de haber recibido millones de dólares del narcotráfico , añadió.

El coordinador panista, Mauricio Kuri, dijo que esperará que haya más información para poder opinar.