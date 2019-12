Como si lo anterior fuera poco, Donald Tusk, ex primer ministro de Polonia, apuntó insolentemente con sus dos dedos a la espalda de Trump (https://bit.ly/2PjCM7y).

No se necesitan más videos delatores ni mayores interpretaciones para asentar la grave fractura de la OTAN.

El portal ruso Sputnik sintetiza los cinco puntos del conflicto interno en la OTAN:

1. Trump vs Macrón: el mandatario estadunidense criticó la definición del presidente galo, de que la OTAN estaba en muerte cerebral , como insultante y muy repugnante ; 2. La OTAN vs Turquía (su único miembro islámico): debido a la adquisición de los sistemas misilísticos de defensa rusos S-400 y a la invasión al norte de Siria donde deglutió a los kurdos sirios; 3. La OTAN vs China: donde Trump y su secretario de Estado, Mike Pompeo, no pudieron obtener una definición consensuada que catalogue a Pekín como una amenaza y donde prosperó la cosmogonía europea de visualizar a China bajo la óptica de oportunidades y desafíos ; 4. Trump vs el gasoducto Nord Stream 2, que abastece de gas ruso primordialmente a Alemania, que rechaza la presión de Trump para su cancelación; y 5. La pachanga de Trudeau vs Trump (https://bit.ly/36gSWpq).

Por último, People’s Daily de China expone el futuro de la OTAN entre divergencias y fracturas (https://bit.ly/2PlwuVa).

Si los dos pilares en 1989/1991 de la OTAN, Estdos Unidos/Gran Bretala, fueron determinantes en el colapso de la URSS y la unificación alemana, el estrepitoso declive de ambos, 28 años más tarde, carcome en sus entrañas a la otrora organización nor-Atlántica que denota sus vulnerabilidades militares frente a Rusia, en la era hipersónica del zar Vlady Putin, y geoeconómicas/tecnológicas con China que descuella desde su alunizaje en el lado oscuro de la luna, pasando por el 5G/computación cuántica hasta la Inteligencia Artificial.

