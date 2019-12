H

ace un par de meses Genaro García Luna conversaba al mediodía con otras dos personas en el restaurante Los Canarios del Hotel Marquis Reforma. Ocupaban una mesa junto a la ventana que asoma a Paseo de la Reforma, de la Ciudad de México. Uno era estadunidense. Hablaban en inglés, García Luna también, pero champurrado. Tenían planos y documentos que extendían sobre la mesa. Fue una conversación muy larga; entrada la tarde seguían ahí. El policía mayor, primero de Vicente Fox, como jefe de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y luego de Felipe Calderón, como secretario de Seguridad, iba y venía despreocupadamente de Florida –donde residía– a México. Se tienen noticias de que posee una visa greencard y gestionaba la ciudadanía estadunidense. Ayer se le acabó la suerte. Temprano la periodista Ginger Thompson, del portal @Propublica y ex corresponsal de The New York Times, anunció en Twitter que García Luna, de 51 años, había sido detenido en Grapevine, Texas, acusado de varios delitos, por órdenes de la fiscalía de Nueva York. No tardó en llegar a redes sociales el documento completo de la fiscalía que sirvió de base para su aprehensión. De acuerdo con la agencia Associated Press, durante el juicio a El Chapo Guzmán (2018), el “ex miembro del cártel de Sinaloa Jesús Zambada declaró que entregó personalmente por lo menos 6 millones de dólares a García Luna, por encargo de su hermano mayor, el capo Ismael El Mayo Zambada. El dinero fue entregado durante dos encuentros en un restaurante de México entre inicios de 2005 y finales de 2007. En un comunicado en el que anunció los cargos contra García Luna, el fiscal federal Richard P. Donoghue acusó al ex secretario de Seguridad de proteger al cártel cuando controlaba la policía federal mexicana y era responsable de garantizar la seguridad pública en México .

Cárcel de por vida