Me pregunto: ¿cuando nos tocará a mi hija y a mí? Ella tiene capacidades diferentes , y yo, con 69 años de edad, padezco una discapacidad cardiaca.

Me he enterado por los noticiarios de que los adultos mayores y personas con alguna discapacidad están recibiendo un apoyo económico del gobierno federal.

No contamos con información veras que acabe con la incertidumbre, estamos muy ilusionados por recibir el apoyo. Ruego a las autoridades informen de nuestra solicitud e incorporación.

Por su sensibilidad y comprensión, nuestro reconocimiento.

Jerónimo Cancino Arroyo y Dulce Isabel Cancino Becerril

Los llevan con engaño a informe de alcalde

C. Juan Hugo de la Rosa, edil de Nezahualcóyotl, estado de México: el viernes pasado nos informaron, mediante el programa social Despensas para adultos mayores, que acudiéramos a avenida Pantitlán y José del Pilar, a un asunto relacionado con su programa, a las 17 horas.

Usted llegó una hora más tarde, mientras toda la gente estaba a la espera de recibir información sobre las despensas y no de su Informe de gobierno.

Nos pusieron en un lugar de alto riesgo, en medio de la avenida, y aunque había seguridad pública, estaba latente el peligro de sufrir un accidente.

¿Por qué citar a la gente mayor a una hora, si usted llegaría mucho después? Pasamos frío, en un lugar que carecía de sanitarios. Había gente en sillas de ruedas, todos éramos personas de la tercera edad.

¿Por qué usar el o los programas sociales para que la gente vaya a su Informe? ¿Por qué no hace un llamado general a la ciudadanía para escucharlo, y que sea en un lugar seguro?

No estoy de acuerdo en el método de usar los programas sociales para su beneficio. Usted es un servidor público. Una democracia empieza con atender a la gente y no sólo acarrearla al viejo estilo priísta.

José Fernando Casas Araico

Taquillera del Metro le niega venta de tarjetas

El 30 de noviembre, en la terminal del Metro Indios Verdes, pasillo norte de salida, una taquillera se opuso a venderme tarjetas de movilidad integrada, a pesar de que sobre su mesa observé un paquete abierto con las mismas.

Sólo me dijo que no había, a pesar de que también vi algunas en su mano y el sistema de recarga funcionaba.

Le pregunté si ésas no las iba a vender y de nuevo me contestó que no. Insistí otra vez, sin exito. Adjunto a mi queja el folio de atención ciudadana CDMX: SUAC-041219219823.

Juan Sabino López, Ecatepec