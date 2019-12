Sergio Ocampo y Ernesto Martínez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de diciembre de 2019, p. 30

La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Guerrero detectó que 22 ex alcaldes emanados de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano no comprobaron el destino de 413 millones 335 mil pesos de sus cuentas públicas del ejercicio fiscal correspondiente a 2018. Una de las alteraciones financieras detectadas es que algunas alcaldías pagaron obras que no fueron ejecutadas, señaló.

La dependencia dijo que la falta de documentación comprobatoria corresponde al periodo que va del primero de enero al 29 de septiembre del año pasado y se trata de recursos del ramo 33 del Fondo de Infraestructura Social Municipal.

La Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE del Congreso del estado, que encabeza Jesús Villanueva, explicó que estas irregularidades representan al menos 25 por ciento de los mil millones 784 mil 283 pesos de recursos fiscalizados que ejercieron los alcaldes durante 2018 para programas de obras sociales.

La ASE ya presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por daños al erario contra los ex alcaldes que más recursos públicos han dejado de comprobar, por ejemplo, los más de 90 millones de pesos cuyo uso no ha podido explicar el ex edil panista René Morales, quien gobernó Tecoanapa.