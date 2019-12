Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, manifestó que no se cedió en cosas . Si bien la iniciativa privada quedó satisfecha, apuntó, habrá cosas que no gusten y otras que sí, lo cual se verá luego de que tengan la versión final del T-MEC.

Aunque el sector privado aún no tiene el borrador de las modificaciones, el líder empresarial aseguró que están de acuerdo con todo.

Si bien miembros del sector privado, como la Confederación Patronal de la República Mexicana, indicaron que los empresarios no fueron consultados para hacer las nuevas modificaciones, Kalach insistió en que como cuarto de junto sí hablaron con el gobierno todo el tiempo, aunque no se consultó con todos los sectores, pero no quiere decir que se hayan incorporado todas nuestras propuestas ni todas nuestras opiniones. Siempre es así. Hay decisiones que el gobierno tiene que tomar.

Sobre la modificación al capítulo laboral, que propone paneles y no inspectores, Salazar destacó que la solución fue creativa, porque México propone una lista de integrantes que son escogidos por Estados Unidos y viceversa, mientras el tercero es seleccionado por ambas naciones, por lo que es la misma medicina para ambos socios .

Kalach resaltó que en reglas de origen para el sector automotriz se definió que 70 por ciento del acero tendrá que ser de origen nacional, es decir, desde el fundido, por lo que México tendrá un plazo de siete años para cumplir.

Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de Industria de Transformación, comentó que si bien es buena noticia, el sector no tiene certeza de lo que se firmó, pues no se conoce el documento.