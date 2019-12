Ayer, en la reunión del comité, sólo se realizó un ajuste al proyecto, a propuesta del presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del PAN, Mauricio Tabe, para incrementar el presupuesto destinado a difusión.

Salgado explicó que sin aumentar el monto total, con ajustes en el capítulo 300, servicios generales, se aumentó de 54 a 60 millones de pesos el recurso destinado a difusión.

Tabe señaló la necesidad de difundir los derechos que tienen los ciudadanos, como el de presentar propuestas a las iniciativas. Consideró que se han recibido muy pocas propuestas y no porque los ciudadanos no tengan nada qué decir, sino porque no saben que tienen ese derecho .

Destacó el esfuerzo de austeridad del Legislativo local al no haber incrementado un solo peso a su presupuesto, cuando en la extinta ALDF se autorizaban alzas hasta de 20 por ciento.