Martes 10 de diciembre de 2019, p. 17

En una mesa de diálogo convocada por el Instituto Nacional Electoral (INE), el consejero Enrique Andrade González, directivos del instituto, académicos y representantes de organizaciones de mexicanos en el extranjero plantearon que el Congreso de la Unión apruebe la figura de diputado migrante.

Hemos sido relegados de la vida pública del país , indicó Juan José Corrales, presidente de Iniciativa Migrante. Y por Casa Puebla, Jaime Lucero sostuvo que los migrantes no se pueden defender en el Congreso porque no hay representación de los nuestros aquí .

Durante la mesa Acciones a favor de la representación política de la comunidad migrante en México, los participantes lamentaron que la legislatura de la Ciudad de México aprobó suprimir a los diputados migrantes en la Constitución local.

¿Es suficiente para negarles un derecho, argumentar alto costo del voto o baja participación de los migrantes? Creo que no. La co­munidad migrante es un grupo subrepresentado y no debe haber decisión importante que no los tome en cuenta , planteó Andrade González, también presidente de la comisión temporal de vinculación con mexicanos residentes en el extranjero.

