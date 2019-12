Néstor Jiménez, Alonso Urrutia y Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Martes 10 de diciembre de 2019, p. 6

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció apoyo al periodista de esta casa editorial Emir Olivares, tras las amenazas de muerte que recibió, vinculadas a su labor informativa. Además, se giró instrucciones a las autoridades correspondientes para dar seguimiento y atención especial al caso, agregó por separado el vocero presidencial, Jesús Ramírez.

El mandatario fue cuestionado sobre las garantías que ofrece el gobierno federal al comunicador, quien el pasado viernes sufrió el allanamiento de su domicilio por parte dos personas no identificadas, y posteriormente recibió llamadas telefónicas con amenazas y extorsiones.

Al respecto, López Obrador señaló: Todo nuestro apoyo, nuestra protección para que él no tema por (su seguridad)... Que no tema ser agredido, de ninguna manera. Y ya me dicen, está en un mecanismo de protección y lo vamos a seguir haciendo, se va a seguir protegiendo .

Más tarde, el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República también replicó el ofrecimiento de apoyo, y aseguró que se investigará la actuación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, luego de que el día de los hechos ningún mando de la dependencia acudió en auxilio del periodista.

Ramírez Cuevas ofreció contacto directo con el comunicador y reconoció que las investigaciones del caso deben ser más ágiles y eficientes para dar con los responsables.

“Vamos a garantizar, debe tener una guardia, pero me comprometo a entrar en contacto con él para que se atienda y que todo lo que requiera para protegerse y salvaguardar a su familia de ser necesario; que se tomen las medidas. Estamos comprometidos con el apoyo y protección y la salvaguarda… hay un compromiso del Presidente de la República, como lo expresó, y en mi caso en la Coordinación de Comunicación Social nos vamos a hacer cargo de darle seguimiento puntual a este asunto”, agregó.