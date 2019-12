Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 10 de diciembre de 2019, p. 6

La entrega de los premios nacionales de Artes, Ciencia y Cultura, efectuada en Palacio Nacional, fue escenario para que Concepción Company Company, filóloga y escritora galardonada con el Premio Nacional de Artes y Literatura, demandara mayores recursos a la enseñanza y la cultura: el gasto en educación, ciencia, tecnología y cultura no es gasto; es, como tantas veces se ha dicho, inversión para un mejor país, es invertir para mirar hacia el futuro .

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, Company Company lanzó el cuestionamiento que es pertinente responder: una pregunta vital es ¿qué México queremos para nuestros hijos y nietos? Hoy, creo, nadie podría responder de forma halagüeña esta pregunta . Incluso fue más allá al demandar fortaleza institucional para sacar adelante al país.

Sin el cobijo institucional y sin el adecuado respaldo económico no existe la investigación y menos existe la generación y sedimentación de nuevo conocimiento. Sin instituciones y sin respaldos económicos, repito, no es posible crear espacios, conocimiento, no seríamos creadores, sino simples maquiladores de las ideas de otros , aseveró la galardonada.

En su intervención, López Obrador retomó la importancia de la educación pública y la cultura para el desarrollo nacional, planteada por Company.

Subrayó la importancia del respaldo a las instituciones educativas que han jugado un rol fundamental para que todos tengamos oportunidades, que haya equidad, que exista movilidad social, que el hijo de una familia humilde con esfuerzo, con trabajo, con estudio pueda ascender en la escala social .

Por su parte, la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla Roces, sostuvo que bajo la actual administración ha habido una reorientación de esfuerzos para darle un nuevo impulso a la ciencia básica o de frontera, al destinarle en este primer año 2 mil 53 millones de pesos . Esto contrasta con los gobiernos neoliberales, que menospreciaron la ciencia y terminaron reduciendo a cero el presupuesto para esta actividad sustantiva .

Por primera vez, la entrega del Premio Nacional de Artes y Literatura se realizó conjuntamente con la ceremonia del Premio Internacional Carlos Fuentes, que en esta ocasión recayó en la novelista argentina Luisa Valenzuela, quien ocupó su intervención en Palacio Nacional para hacer un reconocimiento al gobierno de López Obrador y mostrar la coincidencia con la inminente apertura de una nueva etapa política en Argentina, con la llegada del presidente Alberto Fernández.