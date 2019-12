El lamentable caso en el que se vio envuelto el embajador de México en Argentina, Ricardo Valero, será investigado por la Secretaría de Relaciones Exteriores para determinar lo conducente, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, pidió evitar linchamientos públicos y demandó que no se destruya la dignidad de las personas , porque todos cometemos errores .

Se da este caso lamentable. La Secretaría de Relaciones Exteriores lo está atendiendo para ver qué procede, que no haya linchamientos públicos, políticos, por eso doy los antecedentes , dijo López Obrador .

Narró una anécdota de cuando era jefe de Gobierno en la capital, en la que había hecho una cita en una librería del sur de la ciudad con una persona que no llegó. Sin embargo, durante su estancia en el establecimiento un ciudadano le regaló un libro, mismo que no pudo sacar del establecimiento al no poder acreditar con el comprobante de compra su adquisición.

Una semana después regresó a la misma librería, en la cual su propietario, en desagravio, le regaló los 10 tomos de Historia de la Ciudad de México, de Fernando Benítez.