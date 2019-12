Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 10 de diciembre de 2019, p. 5

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) consideró que trasladar a la Secretaría de Marina (Semar) sus facultades en materia de autoridad marítima mercante contraviene el espíritu antimilitarista del Estado mexicano y no se ajusta al modelo de nación del actual gobierno federal.

Esa opinión no fue considerada viable por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, no obstante que la SCT alertó que conceder a la Semar dichas atribuciones, que por su naturaleza no le corresponden, implica una afectación al régimen democrático de nuestro país y (sería) un retroceso en la actividad marítima, que por su esencia corresponde al ámbito civil y comercial.

Incluso, la comisión recuperó en el proyecto que se discutirá este martes la respuesta del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, en su comparecencia del 30 de octubre, donde expresó que la dependencia nunca fue consultada sobre la reforma y dijo: no estamos de acuerdo, de ninguna manera, en lo que se plantea, de llevar a la militarización una actividad que es eminentemente civil .