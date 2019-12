espués de exculparlo moralmente, el presidente López Obrador dijo que el caso del embajador en Argentina, Ricardo Valero, que fue pillado robando un libro, está siendo atendido por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El delito fue cometido en otro país, tendrían que ser atendido de acuerdo con las leyes locales. Sin embargo, no pueden detener al embajador porque cuenta con inmunidad. En ese caso, la cancillería mexicana tiene dos vías: 1. Privarlo de la inmunidad y dejar que las autoridades argentinas apliquen sus leyes; o como, ya anunció Ebrard en Twitter: he solicitado al Comité de Ética que analice el caso del embajador en Argentina acusado de robar libros en famosa librería. Por lo pronto he ordenado que regrese a casa. De comprobarse que el video es veraz será separado del cargo inmediatamente. Cero tolerancia a la deshonestidad . Además de la separación del cargo, ¿cuál otro castigo debería aplicarse a Valero? El establecido para todos, ni más blando ni más riguroso, después de que el Comité de Ética emita su fallo. Será saludable para mantener el espíritu levantado en las representaciones en el exterior, más ahora que se han agregado a la cancillería funciones de promoción económica y turística. Una de las causas del incremento de la criminalidad ha sido la impunidad; la clase política ha sido la gran maestra de los malhechores comunes. Es cierto, defienden a Valero en redes sociales, Calderón se robó la Presidencia, pero queremos que cambien las cosas, ¿o no?

La joven primera ministra

Finlandia tendrá el primer ministro más joven del mundo, mujer por añadidura, (precisión que hago con cierto temor, no vaya a despertar furias de género) después de que los socialdemócratas eligieron a Sanna Marin, de 34 años, para encabezar el gobierno de coalición de izquierda. Los otros cuatro partidos en el gobierno están liderados por mujeres, con tres de ellas en la treintena, un récord para Finlandia. La joven Marin sustituye a Antti Rinne, quien duró sólo seis meses como primer ministro antes de renunciar el miércoles pasado debido a una disputa de la coalición por el manejo de una huelga postal. Finlandia siempre aparece en el top 10 de los países menos corruptos.

Ombudsman social

Asunto: empleo después de los 50

He leído su columna respecto de dar trabajo después de los 50 años y es muy cierto: las empresas ya no te contratan, aún estando en perfectas condiciones físicas como es mi caso. Creo que somos bastantes personas en estas circunstancias. Yo tengo tres años aproximadamente de haber salido de plataformas marinas, era supervisor, ya que el señor Peña Nieto acabó con nuestros empleos. Nos dieron sólo las gracias y se acabó. He intentado obtener empleo en miles de lugares, incluso personalmente y no hay respuesta de las compañías, se limitan a cumplir con la política de menos de 45 años y no analizan los conocimientos y experiencia con la que uno cuenta. Ojalá a través de su espacio llegara este requerimiento el cual significa sólo pedir un trabajo y no una ayuda, solo un trabajo para seguir viviendo de nuestra profesión

Ing. Arq. Ernesto Sandoval (Gmail)

R: Se supone que están empleando a muchos técnicos en Dos Bocas y las demás instalaciones de Pemex.

Twiteratti

Yo de morro robaba libros. Pero era morro y pobre y, sobre todo, no era embajador. He dicho.

Pedro Salmerón Sanginés @HistoriaPedro

