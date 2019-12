Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 10 de diciembre de 2019, p. 26

Madrid. Los jóvenes y los niños tomaron la palabra ayer en la cumbre del clima que se desarrolla en Madrid (COP25), para llamar la atención de los adultos y los poderosos ante el gran reto que implica la lucha contra el calentamiento global, justo en la semana en que se definirán los compromisos de las delegaciones de 196 países para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

Greta Thunberg, la joven activista sueca de Fridays for Future (Viernes por el Futuro), y la portavoz de la plataforma en Alemania, Luisa Neubauer, destacaron la lucha contra el cambio climático de los pueblos indígenas.

Dejen de actuar como niños irresponsables y afronten ya el reto del cambio climático que está matando pueblos enteros y amenaza con arrebatarnos el futuro , advirtieron los jóvenes en la COP25.

Gran parte de la atracción mediática recayó en Thunberg, la activista de 16 años que se dedica de tiempo completo a la lucha contra el cambio climático y que adonde quiera que va es seguida de numerosos periodistas.

Así ocurrió en un acto de Fridays for Future, la plataforma de menores de edad que se ha convertido en uno de los principales contrapesos de los intereses empresariales y políticos que se niegan a actuar contra el cambio climático.

En un acto organizado por el Fondo de la Organización de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de la Infancia se reunieron cinco adolescentes con cinco adultos que tienen altas responsabilidades en sus respectivos países, y se escuchó con fuerza el mensaje de esta generación para defender su futuro al asegurar que a quienes más afecta el cambio climático es a los niños, ya que se calcula que medio billón de menores viven en zonas afectadas.

Theo, de Irlanda, fue el primero en tomar la palabra: No me convertí en activista por placer, sino por obligación. Porque me preocupa el planeta. Así que en realidad estoy triste de estar aquí y preguntar a ustedes, que tienen responsabilidades, si les importa, como a mí, que las mismas empresas que destruyen el planeta tengan un trato VIP en esta cumbre y que estén al frente de las negociaciones para la redacción de las conclusiones mientras el mundo arde y en pueblos pequeños, como el mío, ya sentimos los efectos del cambio climático, y los adultos actúan como niños irresponsables. Prometen mucho y en realidad no hacen nada .

Pablo, de Granada, España, añadió: Por favor, escúchennos y tómennos en serio. Si queremos lograr un cambio de fondo lo primero que tienen que hacer es preocuparse más por un cambio de raíz en la educación .

Camila, mexicana de 17 años, reclamó herramientas e información reales y útiles para enfrentarnos a este gran reto, pero necesitamos seriedad de su parte, que dejen de mirar a otro lado y asuman un compromiso que nosotros como generación ya tenemos .

En otro acto de la COP25, Thunberg y Neubauer aprovecharon la atención mediática para que otros jóvenes contaran sus historias.