Martes 10 de diciembre de 2019, p. 30

Zacatecas, Zac., El alcalde morenista de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, privatizó el servicio de recolección de basura sin autorización del cabildo y con base en una consulta pública cuya metodología no se dio a conocer.

La decisión provocó que este lunes decenas de trabajadores del servicio de limpia –quienes quedarán desempleados– bloquearan el acceso a la Junta Intermunicipal para la Operación del Relleno Sanitario (Jioresa). El sitio recibe los residuos sólidos que generan los cuatro municipios conurbados a la capital del estado.

En septiembre de 2018, cuando asumió la presidencia municipal de Guadalupe –demarcación de más de 230 mil habitantes–, Chávez Padilla dijo haber recibido una deuda pública de más de 800 millones de su antecesor, el priísta Enrique Flores Mendoza.

Como no tenía recursos ni para la gasolina de los camiones recolectores, el alcalde de Morena y varios de sus funcionarios, en sus camionetas particulares, apoyaron a los trabajadores que, con pocos camiones, hacían la tarea.

Pero luego de más de un año en la presidencia municipal, Julio César Chávez Padilla –cercano al senador Ricardo Monreal Ávila–, no ha adquirido ni un camión recolector; por lo contrario, acusan trabajadores del ayuntamiento, ha dejado caer el servicio, es un neoliberal .

En entrevista, el edil morenista asegura que el servicio de recolección de desechos no es negocio ; por ello contrató a una empresa con sede en Durango para que haga esa tarea, sin autorización del cabildo de Guadalupe:

No necesito autorización de los regidores, porque no es una concesión; es una prestación de servicios al municipio mediante un contrato administrativo que la ley me permite hacer , argumentó. Cuando se inició su administración, se decía que Chávez Padilla tenía compromisos para privatizar el servicio de limpia.

Interrogado sobre por qué afirma que el ayuntamiento gasta en la recolección de basura , cuando cumple con una responsabilidad al proporcionar un servicio público financiado con el erario, refuta: No, se gasta: tienes que pagar sueldos, combustible, adquisición y reparación de camiones, pagar aguinaldos .

En octubre –en una fecha que Chávez Padilla dijo no recordar– se realizó una consulta ciudadana a la cual se convocó por redes sociales, en la que unas 10 mil personas, asegura, aprobaron la contratación del servicio de recolección de basura con una empresa privada.

Con base en ese sondeo, el pasado 22 de noviembre el ayuntamiento de Guadalupe emitió el fallo del concurso de licitación pública nacional número ADQ/Dirservpub/001/2019, favorable a la empresa Trash Recolección Integral de Residuos Sólidos SA de CV, representada por Emiliano Castro Orihuela, a quien otorgó un contrato por 33 millones 800 mil pesos por recolectar los desechos de la ciudad y sus comunidades durante 2020.