▲ El ex técnico de la selección mexicana escribió una carta en la que agradeció las muestras de solidaridad. Foto Jam Media

Sobre todo, quiero agradecer profundamente a todos los que durante este lapso me manifestaron siempre su confianza absoluta y solidaridad , indicó el entrenador en la misiva, la cual difundió ayer el portal de Marca Claro.

“A mis amigos de la fuente de deportes en México, quiero manifestarles el día de hoy, que felizmente terminó un proceso que duró más de seis años, ya que el juez me absolvió, declarándome inocente.

Un juez español emitió el veredicto de inocente al señalar que no existía la evidencia suficiente para condenar a los futbolistas y a otros implicados en el juicio, entre ellos el ex entrenador de la selección mexicana.

Más de 40 personas fueron acusadas de participar en el amaño del partido de la liga española entre Levante y Zaragoza al final de la temporada 2010-11.

El juez condenó a dos ex funcionarios del club Zaragoza de fraude, el entonces presidente del equipo, Agapito Iglesias, y el director Javier Porquera. Ambos recibieron sentencias de un año y tres meses de prisión, aunque es probable que no lleguen a pisar la cárcel debido a que las sentencias menores a dos años de cárcel para quienes no cuentan con antecedentes penales suelen ser suspendidas en España. Los acusados enfrentaban penas de dos años de prisión y un veto de seis años del futbol.

Entre los jugadores acusados estaban Ander Herrera, ahora con el París Saint-Germain; Vicente Iborra, ex mediocampista del Leicester; Gabi Fernández, ex capitán del Atlético de Madrid; el argentino Leonardo Ponzio, volante del River Plate; el defensa serbio Ivan Obradovic; el ecuatoriano Felipe Caicedo, actual delantero de la Lazio de Italia; el defensa italiano Maurizio Lanzaro y el atacante uruguayo Cristhian Stuani.

Aguirre era el timonel del Zaragoza en ese entonces y fue una de las personas que testificó ante la Corte.