Respecto al tiempo en que puede llevar un proceso de este tipo, Ortiz Porras especificó que la ley establece que no se utilice la conciliación como aplazamiento de la impartición de justicia, sino realmente como una solución pronta. En total no puede tardar más de 45 días.

Si no se llega un acuerdo, agregó, se continúa con el juicio. No obstante, dijo que en estos casos la parte que pierde siempre queda inconforme, por ello entran más elementos que alargan el proceso, como la impugnación. La judicialización ve al pasado: me hiciste, incumpliste. La conciliación es hacia el futuro: pasó y vamos a solucionarlo . Afirmó que está garantizado el cumplimiento del convenio que se alcance en la conciliación, pues el centro federal en la materia se hace corresponsable de ello.

Por su parte, en su primer informe de labores de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje destacó que logró que de 4 mil 539 emplazamientos a huelga presentados durante el año, se resolvieran favorablemente 99.9 por ciento, ya que sólo se estallaron nueve paros de labores, de los cuales siete se resolvieron por la vía de la concertación y el diálogo.