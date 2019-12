Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Lunes 9 de diciembre de 2019, p. 9

En la lucha de las familias por encontrar a sus seres queridos víctimas de desaparición, el rol protagónico lo tienen las mujeres y uno de los pocos hombres que participa de manera activa es don Jesús Lamas, quien desde hace seis años busca a su hija Irma Claribel, en una labor de vida donde ha hecho equipo con su esposa Lucy López.

Alternando su trabajo como albañil y electricista con las búsquedas en vida y en fosas, don Jesús decidió involucrarse más en el largo camino que han tenido que recorrer desde el 13 de agosto de 2013, cuando su hija desapareció en la ciudad de Torreón, Coahuila.

Desgraciadamente el hombre tiene que trabajar porque hay más familia atrás, y si nos unimos todos a la búsqueda, la familia dejará de comer, de pagar la renta y los servicios. Yo hace cinco años empecé a participar porque mi esposa pensaba que yo no quería a mi hija, pero ella no se daba cuenta de que tenía que sustentar el hogar , cuenta en entrevista con La Jornada.

Aunque su esposa comprendió sus razones, don Jesús decidió incorporarse a las tareas de búsqueda. Hace varios años dejé de trabajar en empresas y me dediqué a trabajar por mi cuenta. Me dedico a la electricidad, la plomería, la albañilería y el arreglo de electrodomésticos, y tengo clientes muy buenos que me esperan a que regrese .

Desde que se metió de lleno al trabajo de buscar a Irma Claribel, Jesús ha recorrido estados como Coahuila, Veracruz, Morelos, Guerrero y Michoacán, donde lo mismo ha explorado cárceles, forenses y hospitales siquiátricos, que fosas clandestinas y lugares donde se lleva a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual.