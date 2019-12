Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 9 de diciembre de 2019, p. 3

Aunque la secretaria general en funciones de presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, sostuvo desde el año pasado que el partido regresaría 50 por ciento del financiamiento público que recibe, e incluso este año elevó la propuesta a 75 por ciento, a punto de concluir 2019 sigue percibiendo la misma cantidad que le fue asignada.

En septiembre –el reporte más reciente correspondiente al financiamiento público mensual, que puede ser consultado en la Plataforma Nacional de Transparencia–, el partido dio a conocer que volvió a recibir 134.5 millones de pesos, y acumula mil 211 millones 42 mil pesos desde enero hasta dicho mes.

Al aprobarse el año pasado el presupuesto destinado para partidos políticos en 2019, se estableció que Morena recibirá en todo el año mil 567 millones 692 mil pesos, por lo que hasta septiembre ya se le había entregado 75 por ciento de los recursos.

En agosto, Polevnsky explicó que no se había entregado la mitad de sus prerrogativas por no encontrar mecanismos legales para ello, ya que de acuerdo con la ley no es posible que los partidos hagan una devolución ni pueden destinarlas a otras actividades, pero aseguró que ya estaba en pláticas con el Instituto Nacional Electoral (INE) para no recibir parte de sus recursos y que éstos se destinen a la hacienda pública con el fin de aplicarse en obras y programas sociales.

No obstante, ese mismo mes Benito Nacif, consejero del INE, precisó que basta una carta del partido mediante la cual solicita que no se le entreguen todos los recursos previstos.