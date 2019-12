L

a unidad nacional es un mito, una falacia, una estrategia demagógica. Digamos que es, también, una salida de emergencia o un último recurso para asentar, en una escenografía construida con materiales hechizos y deleznables, la afirmación proselitista y mercadotécnica de que, ¡el pueblo jamás será vencido! unido con la burguesía, la aristocracia, la Iglesia, los consorcios de comunicación electrónica, los excelentísimos embajadores de la Casa Blanca (aquella de la que han sido inquilinos, no propietarios, varios, muchos presidentes en EU), así como con las instituciones multinacionales dedicadas a incentivar el progreso, el desarrollo y la civilidad de los pueblos llamados del tercer mundo, emergentes, o en vías de desarrollo.

A quien sostenga a pie juntillas que la convocatoria a la unidad nacional es el conjuro mágico que nos libra de todo mal (amén) , se les solicita unos minutos para recordar ciertos momentos de nuestros denodados esfuerzos por constituirnos, contra viento y marea (pequeño homenaje a la Armada de México), en una nación digna y soberana. Veamos: