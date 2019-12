Así, 14.6 por ciento de quienes tuvieron contacto con algún servidor público se vieron ante un acto de corrupción. En la Ciudad de México la proporción avanza a 20.1 por ciento y le siguen Quintana Roo y Morelos con 17.6 y 17.2, respectivamente.

Autoridades de seguridad pública son las que con más frecuencia se ven implicadas en prácticas deshonestas; 59.5 por ciento de personas que tuvieron contacto con ellas fueron extorsionadas, 30.7 lo padecieron con burócratas que tramitan permisos de propiedad y 25.1 en el Ministerio Público.

A la par, hay una cifra negra que agrupa 82.6 por ciento de casos. El argumento más recurrente para no evidenciar los casos es que se percibe que no les dan seguimiento, con 26.4 por ciento; 20.6 lo ve como pérdida de tiempo, 15.1 obtuvo algún beneficio y 13.6 dijo que no se quejó porque es una práctica muy común.