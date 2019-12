U

n manto/ llanto? de tristeza recorre la Costa-Montaña de Guerrero. Cirino Plácido Valerio, fundador y líder moral de la policía comunitaria de Guerrero, incansable luchador social y defensor de los derechos indígenas falleció el 6 de diciembre, a los 61 años de edad, después de una larga batalla por la vida. Deja un gran vacío en un momento cuando voces como las suyas son indispensables para fortalecer la defensa de los pueblos indígenas y denunciar la impunidad, injusticias y racismo. Un hombre de gran inteligencia, generosidad y entrega a sus convicciones que vivió para servir a su gente, enfocado en lo que él consideró lo central en su lucha: la restitución del derecho colectivo para que sean los pueblos quienes se gobiernen y tomen sus decisiones con base en el ejercicio de la libre determinación y la autonomía.

Cirino Plácido Valerio, indígena tun’savi,–hombre recio y generoso, de gran talante y altura política, fue un promotor incansable de los derechos indígenas, un constructor de instituciones, un dirigente volcado a fortalecer los derechos colectivos y la exigencia de una relación de respeto y de no subordinación con el Estado–. Cirino fue fundador del Consejo Guerrerense 500 Años, integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), fundador de la Policía Comunitaria de Guerrero y de su coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC); fundador del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipoeg-EZ) y luego de la CRAC-PC Pueblos fundadores. Actuó también como comisario municipal y comisariado ejidal, y principal de su comunidad Buena Vista. Promotor de marchas que cimbraron el país como la Marcha del color de la tierra, el 15 de octubre de 1992, puso en jaque el llamado Encuentro de dos mundos entre México y España ; la marcha visibilizó a una población agraviada, negada y discriminada que exigía justicia.