Margarita González, quien actualmente vive en la Ciudad de México ante el temor de ser víctima de la delincuencia en Nayarit y por tratar que se investigue el caso de su hija Yazmín, sobrevive con 20 pesos diarios porque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), no le reconoce su derecho a obtener recursos del fondo de ayuda a víctimas, manifestó que “en 2017 a mi yerno lo estaba extorsionando la delincuencia organizada, le pidieron 200 mil pesos y luego 300 mil, como no pudo pagarlos ledijeron que le darían donde más le dolería. Días después se llevaron a mi hija, el 24 de abril de 2017.

Acudí a las instalaciones de la Semar en Nayarit y luego a las de Puerto Vallarta. Allí me encañonaron y me dijeron que no estuviera molestando. Cuando llamé a los números de atención telefónica me colgaron , afirmó Margarita González.

En tanto, Leticia Gutiérrez, madre de Alan Ricardo Domínguez Gutiérrez, señaló que su hijo desapareció el pasado 30 de agosto presuntamente en Ciudad Nezahualcóyotl, cuando acompañó al hijo de su jefe a vender una camioneta.

Para darnos acceso a las grabaciones del C-4 pasaron casi cinco meses y en el estado de México no brindaban ayuda, y fue muy difícil lograr que la Fiscalía General de la República aceptara conocer del asunto, pero nos dicen que tampoco cuentan con capacidad para hacer investigación de campo porque están muy reducidos de personal, y no hay avances en la investigación .

Por su parte, Araceli García Ortiz refiere que el caso de su hija Carolina López, quien dejó dos hijos en el desamparo, desapareció el 3 de mayo de este año cuando ella salió de su domicilio en Nextlalpan, estado de México hacia la alcaldía Tláhuac donde trabajaba en una construcción.