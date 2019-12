De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 8 de diciembre de 2019, p. 6

A más de 24 horas de que el domicilio del reportero Emir Olivares fue allanado y un grupo desconocido aseguró que fue contratado para asesinar al informador como consecuencia de un trabajo periodístico sobre narcomenudeo en la UNAM, las autoridades no han aprehendido a ningún involucrado en las amenazas ni se han bloqueado los mensajes intimidatorios.

Este sábado al teléfono celular siguieron llegando textos. En uno señalaron: No me importa el tiempo que tarde en llegar a usted. Pero de que lo chingo. Lo chingo he [sic] .

El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, indicó al periodista que el lunes se entrevistará con él, que esperará a que la procuraduría capitalina concluya la carpeta de investigación y luego el órgano a su cargo, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), analizará si el asunto se relaciona con la actividad periodística y se atrae el caso.

Durante el viernes y ayer, por mensajería instantánea al celular del periodista llegaron muchos textos como éste: Creo que usted piensa que es juego. Verdad . Yo No soy su enemigo. Eso graveselo bien [sic] .