arafraseando al poeta Gabriel Celaya, que dejó dicho que la poesía es un arma cargada de futuro , la tauromaquia, con perdón de publicronistas y positivos, es un arte cargado de pasado , repleto de hazañas, de personajes y de bravura consagratoria, porque en otro tiempo era a partir de la bravura que los toreros se consagraban y, en contadas ocasiones, lograban convertirse en figuras gracias a la valoración de unos públicos que se veían reflejados y enorgullecidos por sus ídolos, que iban a la plaza a emocionarse con el comportamiento de toros bravos y el sentimiento de toreros celosos, no a divertirse con posturas seudoestéticas frente a embestidas predecibles y sin transmisión.

Luego la posmodernidad –ese confundir lo sencillo con lo trivial, la individualidad con la vulgaridad, la autoestima con la importación– se encargaría, durante las recientes cuatro décadas, de amabilizar el drama en los ruedos y enmascarar en los televisores la estupidez del sistema social. Taurinos y promotores antojadizos se descuidaron o no entendieron el desafío de los nuevos tiempos, mientras los públicos encontraban una insospechada variedad de opciones para divertirse, olvidando emocionarse y menos con animales encastados y hombres de luces dispuestos, no a exhibirse, sino a exponerse.