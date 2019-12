In memoriam de Marta Bórquez

M

arta Bórquez: te saludo con el afecto que sembraste.

Te recuerdo con el cariño fraterno de quien te vio comprar las botas para ir a inscribirte al Partido Comunista.

Y cuando el tiempo se cansó de esperar, llegó el bagaje que el destino tenía para ti, enlace de ideas, de ideales y de realizaciones más allá de las fronteras.

Desde aquel Capula 2, te respeté y admiré en la trascendencia de la entrega del todo, allí donde lo humano se funde en el Crisol del colectivo.

Así no hay adiós, querida camarada Marta.

Desde el nuevo momento que algunos que venimos de la internacional nos ha tocado vivir.

María Elena Sosa Pulido

Preocupación por amenazas a reportero

Estimado Emir: ojalá las palabras y los abrazos fueran capa protectora, ojalá no fuera el nuestro el país donde más se asesina a periodistas, ojalá la verdad fuera la ética de los otros medios.

Muchas jornadas por delante, necesitamos tu pluma certera.

La Sección 9 Democrática de la CNTE, exige la protección efectiva para el reportero Emir Olivares.

Pedro Hernández Morales

Exigen reinstalación de placa conmemorativa

Los sobrevivientes politécnicos del movimiento estudiantil de 1968 colocamos en la Plaza Roja del Instituto Politécnico Nacional una placa conmemorativa para que todos los estudiantes y pueblo en general nunca olviden que gracias al sacrificio de cientos de jóvenes que fueron asesinados por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, los mexicanos pudimos rescatar muchos de nuestros derechos y proyectar una vida mejor para la población.

Por desgracia esa placa conmemorativa fue de nueva cuenta retirada del llamado Auditorio El Queso y el espacio que ocupaba sustituido con pintura blanca.

Los politécnicos exigimos que de inmediato se vuelva a colocar la placa y se repare con ello esta nueva agresión de las autoridades politécnicas en contra de la memoria y participación de los politécnicos en el que es el movimiento estudiantil más importante en México.

Francisco Muñoz Apreza, Profesor de la Esime Zacatenco

El gran amor y el año nuevo

Todos estamos en busca del gran amor, ese algo o alguien capaz de llenar nuestro vacío , esa extraña nostalgia persistente. La esperanza de encontrarlo prevalece siempre, aunque el camino esté lleno de rompimientos y desilusiones. Es como la búsqueda del tesoro que, según la leyenda, está al final del arcoíris, como un espejismo que se aleja cuando te acercas y nunca alcanzas. Eso parece ser el juego de la vida, la eterna esperanza del año nuevo.

Seguramente conoces Romeo y Julieta. La inmortal obra literaria de un trágico amor imposible. Casi todas las grandes historias bordan con ese tema. Si te quieres enamorar, no te enamores de Julieta o Romeo, enamórate de Shakespeare, su creador. En Zorba el Griego, no te enamores de Zorba, ni busques a Georgios Zorbas, el personaje real que inspiró la novela, enamórate de Nikos Kazantzakis, su creador. O mejor todavía: No te enamores del efímero arcoíris, enamórate de tus ojos que lo crean. Enamórate del Creador de todos los creadores, enamórate del Hacedor de estrellas y pintor de amaneceres. Enamórate de Dios. Si encuentras el gran amor de tu vida, es porque encontraste a Dios en tu corazón y en los ojos de quien está frente a ti. No lo busques afuera. No lo busques en el Tíbet ni en Benarés. No lo busques en Buda ni en el templo de la esquina. No tienes que ir lejos, está tan cerca de ti, que vive en ti y en todo lo que ves cuando sabes que Dios se asoma por tus ojos.