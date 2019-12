El encuentro –un mensaje para el presidente electo Alberto Fernández– transcurrió en la histórica Plaza de Mayo de la que se retiraron ayer las rejas colocadas por la administración saliente para evitar que las protestas llegaran hasta las puertas de la Casa Rosada. Los seguidores de Macri agitaban banderas argentinas y carteles donde se leía: Esto recién empieza o Somos los que queremos un país normal . No faltaron las descalificaciones para los peronistas: Los negros de mierda, delincuentes, borrachos .

Buenos Aires. Entre expresiones de odio y violencia contra periodistas, transcurrió el acto de despedida del presidente Mauricio Macri, quien recibe el apoyo de los seguidores de iglesias evangélicas, como sucede en Brasil con Jair Bolsonaro. Canales de televisión afines al saliente gobierno transmitieron los gritos de una mujer que pedía que mataran a la ex presidenta Cristina Fernández.

Siento tristeza, sin duda, por no seguir trabajando juntos en esas reformas que nuestro país necesita. Pero me da mucha más tristeza porque muchos están más angustiados acerca de lo que viene. No tenemos que estar angustiados, será un paso más de crecimiento hacia el futuro dijo Macri, quien agregó que habían sido años difíciles, siempre en minoría , a pesar de que tuvo mayoría en el Congreso para sus más polémicos proyectos.

Sotuvo que el presidente electo Alberto Fernández va a encontrar una oposición constructiva, firme y severa, que va a defender la democracia, la calidad institucional y nuestras libertades .