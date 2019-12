Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Domingo 8 de diciembre de 2019, p. 18

En un entorno de estancamiento de la actividad económica, la demanda de créditos bancarios para consumo y compra de vivienda muestra que el país no atraviesa una crisis financiera y que los bancos ya han asimilado las políticas planteadas por el Ejecutivo, afirmaron expertos del sector financiero.

Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revelaron que en octubre pasado, último mes para el que hay información actualizada, la cartera de créditos al consumo de las 51 instituciones que operan en el país ascendió a un billón 36 mil millones de pesos, aumento de 3.1 por ciento en la comparación con el mismo mes del año pasado. En 2018 ese portafolio crecía a una tasa de 1.9.

Jorge Tello, director de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), indicó que el aumento de la demanda de préstamos a corto plazo, como para consumo, demuestra que la economía no atraviesa una crisis y que los mexicanos tienen mejores perspectivas sobre el futuro.

Esto es señal de que realmente no estamos en crisis, así como se ha planteado. Como país, pues la economía no ha crecido este año, está en cero, pero hay zonas del país que van bien, especialmente en el Bajío y el Norte, por ello la gente sigue consumiendo. Que la economía se encuentre estancada a escala general no implica que las personas dejen de gastar , manifestó en entrevista.

Jorge Gordillo, director de análisis de CIBanco, comentó que si bien la cartera de crédito de los bancos se ha desacelerado en el último año, no muestra señales de estar estancada, como sí se encuentra, según las cifras oficiales, la actividad económica en el país.