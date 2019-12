En esta ocasión, instalaron una mesa en la glorieta del Ángel de la Independencia, donde colocaron regalos y una cena de Navidad. Ahí, rodeados de miles de autos, pero al mismo tiempo en una ceremonia íntima y emotiva, se sentaron con las siluetas de cartón que llevan pegadas las fotos de sus hijos e hijas, sus hermanos o esposos, para decirles todo lo que no les han dicho en el tiempo que llevan ausentes.

Familiares de personas desaparecidas obraron ayer el milagro de conversar con sus seres queridos otra vez, de darles la bienvenida de regreso a sus hogares, de estrecharlos en un abrazo largamente postergado, a través de una ceremonia en la que los trajeron frente a sí para no pasar una Navidad más sin ellos.

Al final, fundidos en un abrazo, los familiares de los ausentes se dieron permiso de cantar, de dar-se ánimos, incluso de reír un poco, y de preparar las siguientes jornadas en busca de sus seres queridos.

Doña Rosaura Magaña Rivera pudo platicar así con su hijo Carlos Eduardo Amador Magaña, quien desapareció el 13 de junio de 2017, cuando un grupo de supuestos agentes de la Fiscalía del estado de Jalisco se lo llevó a él y a tres personas más en la ciudad de Tlaquepaque, sin que hasta la fecha se sepa de su paradero.

Este acto simbólico es muy doloroso, pero es lo que vive uno y la familia entera. Las navidades no son las mismas; no hay entusiasmo ni espíritu navideño ante una silla vacía. Para mí, esto significó que el mundo se entere que no estamos locas, que si lo estamos, es porque traemos el corazón y el alma rotas , expresó.