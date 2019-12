De la Redacción

Sábado 7 de diciembre de 2019, p. 11

El nuevo consejo nacional del PAN tendrá este sábado su primera sesión de trabajo, luego de que el 21 de septiembre pasado sus integrantes rindieron protesta en el contexto de la asamblea realizada para festejar el 80 aniversario del blanquiazul. Como parte de sus primeras acciones se encuentra la integración de comisiones, entre ellas la de combate a la corrupción interna, la cual quedo acéfala tras la renuncia de Luis Felipe Bravo Mena, quien quedó como representante del gobierno de Guanajuato en la Ciudad de México.

El consejo nacional está formado por personajes cercanos a los gobernadores y a la dirigencia nacional, así como a las principales corrientes. Entre ellos se encuentran Fernando Herrera, vocero del CEN; Margarita Martínez, cercana a Marko Cortés; María Teresa Jiménez, edil de Aguascalientes y aspirante a la gubernatura del estado; los ex candidatos al gobierno de Coahuila, Guillermo Anaya, y de Colima, Jorge Luis Preciado; Mauricio Tabe, ex dirigente en la Ciudad de México; Federico Döring, ex diputado y líder de una de las expresiones del panismo local; Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, y César Jáuregui, vinculado a Javier Corral.