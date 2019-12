López Obrador comentó la reunión que sostuvo el pasado jueves con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr. Aludió al famoso artículo 33 constitucional , donde se establece que ningún extranjero puede inmiscuirse en los asuntos políticos y acuérdense que nuestra Constitución es política . Reiteró que el hecho de que el fiscal sea abogado constitucionalista le permite entender el valor de nuestra Carta Magna, la cual admite la cooperación para el desarrollo, pero no intervención o intervencionismo. Y establece que no se puede permitir que fuerzas extranjeras usen nuestro territorio con propósitos militares .

Al abrir un espacio en su recorrido por las obras para la construcción de la refinería de Dos Bocas, López Obrador sostuvo que México es un país libre, independiente, soberano. Nuestra Constitución es muy clara: no aceptamos la intervención, no aceptamos que ninguna hegemonía, (o) potencia extranjera decida sobre lo que corresponde única y exclusivamente a los mexicanos . Durante la conferencia de prensa matutina, el Presidente refrendó la cooperación con Estados Unidos en el combate al narcotráfico, pero dejó en claro que personal armado sólo podría ingresar al país tras una reforma a la Constitución.

De ahí que, cooperación sí, porque tenemos una frontera común de 3 mil 180 kilómetros, y no queremos ser vecinos distantes , sino tener una política de buena vecindad y ponernos de acuerdo en temas comunes.

López Obrador reiteró que es muy buena la relación con Estados Unidos. No hay confrontación con el gobierno del presidente Donald Trump y en esa atmósfera, aunque existan puntos de vista diferentes, hay entendimiento y respeto. Por eso fue buena la reunión de ayer , expuso.

Me gritan, me lloran

Por otra parte, López Obrador pidió a los servidores públicos escuchar a la gente.“Hay veces que a mí me pasa. Son casos gravísimos, complejos, me los plantean, se enojan conmigo, me gritan, lloran, sobre todo las mujeres, las madres por hijos desaparecidos, por hijos que están en la cárcel. Muy fuerte, pero ya me quedo callado. Lloran, se desahogan y todo, y ya bajan. Y al final: ‘¿Me puedo tomar una foto con usted?’. Sí. El pueblo necesita eso, que se le escuche”, recomendó.

Destacó que se basa en la frase bíblica que utilizó Francisco I Madero cuando enfrentó a Porfirio Díaz: ‘El pueblo de México tiene hambre y sed de justicia’. Eso es lo que sucede y tenemos que saciar esa hambre y esa sed de justicia. Ese es nuestro propósito , subrayó.

El Ejecutivo federal informó además que en su primer año de gobierno fueron recibidas 118 mil 699 solicitudes (incluidas las peticiones de 700 grupos) de atención ciudadana, un promedio diario de 486 asuntos, con un porcentaje de respuesta de 64.1 por ciento.

Antes de viajar a Tabasco, el Presidente prometió enviar a Sonora al secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, con el propósito de que supervise la situación del área dañada por Grupo México, hace cinco años, con el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, procedentes de la mina Buenavista del Cobre.