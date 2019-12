Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Sábado 7 de diciembre de 2019, p. 4

Procuradores y fiscales de justicia de todo el país advirtieron fallas en la Ley de Extinción de Dominio que podrían derivar en que las instituciones ministeriales deban pagar daños y perjuicios a aquellos que fueran afectados y obtuvieran la protección de la justicia federal.

Durante los trabajos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia también se puso de manifiesto que las comisiones estatales de Búsqueda de Personas Desaparecidas han pretendido asumir facultades que corresponden al Ministerio Público, lo que ha tensado la relación institucional.

En una breve transmisión por videoconferencia, y que en apariencia se difundió sin pretenderlo, se pudieron escuchar los señalamientos que hizo Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, en torno a las fallas que tiene la Ley de Extinción de Dominio.

“La ley estableció una diferencia entre los bienes que se usan para cometer un delito y los bienes en donde se comete un delito y eso está generando una división en el procedimiento, en las imputaciones y en las consecuencias de la extinción de dominio; yo ahí sí quisiera pues llegar a un acuerdo con ustedes con objeto de que haya un criterio muy claro en el sentido de que no nos vayamos a ir por un procedimiento de extinción de dominio en el que se nos van a amparar y que se va a ir para atrás, tenemos esa situación que hay que cuidar y establecer con toda precisión cómo la vamos a manejar.

“Sobre esto, hacer una división sobre si es o no el propietario, creo que es una división que no nos ayuda, yo creo que debemos pensar si eso fue un instrumento o no fue un instrumento para la comisión de un delito, independientemente de cualquier otra consideración de carácter de derecho de propiedad o uso, usufructo o cualquiera de los derechos civiles que hay al respecto.