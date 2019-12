E

l bienestar social empieza en la niñez y en la escuela, y sólo si somos capaces de entender que los niños son nuestra mayor riqueza y el capital humano con más potencial de desarrollo, podremos darles educación buena y duradera. La educación en México no es laica ni obligatoria ni gratuita: para muchas familias es un acto de fe más que un derecho; millones de niños no asisten a la escuela, pues carecen de mínimos recursos para vivir; tampoco es obligatoria, pues el Estado no construye escuelas cercanas a todos los niños ni cuenta con mecanismos para asegurar que ninguno se quede sin escuela. Se calcula que más de 4 millones están excluidos de la educación básica, a lo que se suman cifras de fracaso y deserción, alrededor de 5 millones. Faltan escuelas, faltan maestros y falta compromiso del Estado con la niñez.

Muchos de los problemas de la sociedad actual tienen su origen en el abandono oficial de la infancia, porque es en la primera edad donde se funda y reproduce la desigualdad, la pobreza, la violencia y el bajo desarrollo mental, por desnutrición y escasa estimulación. La intervención escolar es raquítica, el calendario cubre apenas la mitad de los 365 días del año y sólo funciona entre cuatro y cinco horas por día. Así se condena a los niños a más de ocho horas diarias de soledad y se les expone a todo tipo de riesgos, pues la mayoría de los padres tienen jornadas laborales de ocho horas que se vuelven 12 o 15 por el tiempo del transporte a sus centros de trabajo.