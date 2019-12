Inaceptables amenazas al reportero Emir Olivares

anifestamos extrema preocupación por la seguridad y la integridad de nuestro compañero Emir Olivares Alonso, excelente reportero de La Jornada, comprometido con los derechos humanos y las causas de la justicia.

Es alarmante e inaceptable que fuerzas oscuras, relacionadas con el crimen organizado, lo amaguen y amenacen en su propio domicilio. De por sí lleva más de dos años acogido por el Programa de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.

Exigimos que su protección sea eficaz y, sobre todo, que las autoridades correspondientes actúen a fondo para detener a los culpables y garantizar la seguridad de nuestro compañero.

Suplemento Ojarasca

Hermann Bellinghausen, Gloria Muñoz Ramírez y Ramón Vera Herrera

Colombia despierta con participación ciudadana

Gracias al Colectivo de paz colombiano en México por apoyar el Paro Nacional. En más de 40 años no había visto tanta movilización ciudadana.

Hay un despertar en Colombia, los ciudadanos son más conscientes y nos oponemos a medidas perversas de política pública. Hoy continúan los paros por el paquetazo económico de Iván Duque, incluye una reforma tributaria que privilegia a los grandes conglomerados y significa un premio consolador de corte populista.

No había visto que docentes de facultades económico-administrativas firmaran una carta dirigida al Congreso donde solicitan no se dé discusión a este proyecto de ley, y piden que se abra un debate democrático de política pública para proponer una reforma que responda a un crecimiento económico estructural e incluyente, y no que cada año salgan con paños de agua tibia. Colombia despierta desde la participación ciudadana.

Guillermo De la Hoz Carbonó, profesor de teoría económica, Unilibre y ex académico de la UNAM

Exigen poner fin a outsourcing

El outsourcing (subcontratación de trabajadores) es un esquema neoliberal de explotación laboral inhumano y el Sutiems lo ha denunciado permanentemente desde su fundación en 2006. En muchas dependencias federales y locales, incluyendo a las preparatorias del gobierno capitalino, hemos tenido la desgracia de observar cómo nuestras compañeras son explotadas; no les dan seguridad social, ni vacaciones y fueron afiliadas con engaños a un sindicato blanco.

Ahora que el gobierno de la 4T pregona grandes cambios, exigimos una vez más que se ponga fin a este infame régimen que es cercano a la esclavitud. Por si fuera poco, tenemos más de 50 compañeras despedidas injustamente desde 2006, entre ellas –hace dos años– Guadalupe Avianeda, de 83 años, y no hemos logrado su reinstalación, pese a que hemos peregrinado en varias dependencias del gobierno capitalino. El outsourcing es inhumano y el nuevo gobierno debe desaparecerlo.

Alberto Rebollo, secretario de Organización del Sutiems

