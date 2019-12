Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 7 de diciembre de 2019, p. a12

La noticia: nuevo disco de Pink Floyd habemus.

Nuevo, sí. Recién salido del hornazo, digo del horno: la música de Pink Floyd es un afrodisíaco y un alucinógeno al mismo tiempo. (Alguna vez al autor del Disquero le ofrecieron devotamente un pase de chubi mientras sonaba un disco de Pink Floyd y respondió con un verso de Jimi Hendrix: ‘‘excuse me while I kiss the sky”, en señal de no gracias, ya con la puritita música estoy viajando.)

Forjar el nuevo disco de Pink Floyd, digo escuchar el nuevo disco del para muchos el mejor grupo de rock en la historia, es un viaje mágico y placentero.

Pink Floyd. The Later Years 1987-2019.

La datación última resulta relevante: 2019.

Hacer música, definieron cuatro jóvenes estudiantes de arquitectura en 1965, constituye una poética cuyos componentes son: en primer lugar la poesía, desde luego, pero también las herramientas tecnológicas al alcance.

Si esta antología indica 1987-2019 es porque en este año, 2019, Pink Floyd sigue haciendo música.

Sentarse atrás de la consola multicanal es un acto creativo. Las primeras imágenes (como las de Neil Armstrong en su caso) corresponden a Los Beatles: muy concentrados en el estudio de grabación en torno a los controles de sonido: una consola multicanal cuyo Leonardo da Vinci fue George Martin, ese genio que mereció, por ese trabajo creativo, el mote y mito de Quinto Beatle.

De ahí en adelante se convirtió en una manera de ver y escuchar el mundo. El otro genio de la consola de grabación es el maestro alemán Manfred Eicher, creador de la disquera alemana ECM, el máximo sello a la fecha. Lo hizo con otro héroe anónimo: Jan Erik Kongshaug, por cierto fallecido hace apenas unos días, el 12 de noviembre, y el Disquero le rinde homenaje. ‘‘Juntos aprendimos a esculpir sonidos”, dijo a manera de treno o himno fúnebre Manfred Eicher a la hora de la muerte de su amigo.

Y ya que estamos en esas, también rendimos homenaje a otro constructor de ideas sonoras: Geoff Emerick, el sexto Beatle, quien murió el 2 de octubre y no se olvida.

El término ‘‘ingeniero de sonido” se convirtió, con ellos, en artista, creador emérito. El arte de colocar estratégicamente cada micrófono, cada instrumento para cazar sonidos y construir monumentos invisibles, se convirtió en una nueva manera de poesía. Por cierto, las primeras incursiones de Manfred Eicher (alemán) y Jan Erik Kongshaugh (danés) consistieron en grabar poesía de Yorgos Seferis, Friedrich Hölderin T. S. Eliot.

Y todo esto cobra sentido porque gracias a ese arte, al arte de escuchar para que los demás puedan escuchar mejor, tenemos nuevo disco de Pink Floyd.

Los ‘‘ingenieros de sonido” son en realidad músicos y trabajan con músicos. Hablan el mismo idioma.

Desde su nacimiento, Pink Floyd creó una nueva manera de escuchar.

Cuando grababan sus discos, pensaban en nosotros, los escuchas, con la intención de convertirnos en músicos, como ellos, es decir: que habláramos el mismo idioma.

El arte de escuchar.

¿Qué diría Freud?

Se sentaría en el diván y nos contaría el chiste y su relación con el inconsciente, nos develaría el tótem y el tabú (sin albur), nos interpretaría los sueños anticipándose elegantemente a Madame Sasú sin ser vidente. Nos contaría la vie en rose como lo hacía en paralelo la chaparrita giganta Edith Piaff. Pinky Freud.